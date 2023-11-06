29 ноября — Mossovetinfo.ru — Несмотря на беспрецедентные санкции, рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию рост...

25 ноября — Mossovetinfo.ru — Мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают различными терм...

6 ноября — Mossovetinfo.ru — Гуманитарная ситуация в секторе Газа — это «кризис человечества», заявил генеральный с...