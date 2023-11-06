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Мнения     29.11.2023 14:21

Песков назвал обеспеченной макростабильность России, несмотря на санкции

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Теги:  Politico  рейтинг  достижения года  Центробанк  санкции  Набиулина  разрушитель года  Песков  Кремль  комментарий 

29 ноября — Mossovetinfo.ru — Несмотря на беспрецедентные санкции, рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя признание главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной "разрушителем года" по версии Politico за усилия по противодействию санкциям.

"Очевидный факт, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать", - сказал представитель Кремля журналистам.

"Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций", - сказал сказал Песков, чьи комментарии цитирует ТАСС.
“Разрушителем года” по версии Politico стала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина

Фото-рисунок - Politico

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Теги: 
Politico  рейтинг  достижения года  Центробанк  санкции  Набиулина  разрушитель года  Песков  Кремль  комментарий 

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