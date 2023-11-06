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29.11.2023, 14:21
Песков назвал обеспеченной макростабильность России, несмотря на санкции
29 ноября — Mossovetinfo.ru — Несмотря на беспрецедентные санкции, рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию рост...
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Мнения
25.11.2023, 08:39
Свобода высказываний и жизнь по правде оказались важны для вдвое большей доли мигрантов, чем москвичей -- опрос
25 ноября — Mossovetinfo.ru — Мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают различными терм...
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Мнения
06.11.2023, 22:05
Гуттериш назвал события в секторе Газа «кризисом человечества»
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Гуманитарная ситуация в секторе Газа — это «кризис человечества», заявил генеральный с...