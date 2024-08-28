Песков заявил о необходимости цензуры в условиях военных действий

6 сентября — Mossovetinfo.ru — В условиях военных действий цензура и ограничения в России оправданы, но в мирное время должна быть полная свобода информации, такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить», – цитирует ТАСС Пескова.



По словам Пескова, если выйти из «периода острого воспаления», а любая война заканчивается миром, то обязательно должна быть полная свобода информации.



Также Песков отметил, что сейчас «даже самые уважаемые международные СМИ» могут распространять недостоверную информацию. Он также подчеркнул, что российским журналистам нельзя уподобляться западным коллегам, которые ведут информационные игры.