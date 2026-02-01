 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     12.02.2026 06:50

Подмосковье входит в думскую кампанию‑2026 с жёстко лимитированной политической субъектностью - аналитика АПЭК

12 февраля — Mossovetinfo.ru — Подмосковье входит в думскую кампанию‑2026 как регион с высокой электоральной значимостью, но с жёстко лимитированной политической субъектностью: итоговый состав представителей Московской области в Госдуме в большей степени будет отражать конфигурацию интересов Кремля, чем стратегию самого губернатора. Об этом подчеркивается в аналитике АПЭК (Подмосковье‑2026: ротация элит под контролем Кремля), опубликованной в телеграм-канале ПолитологОрлов.

Отмечается, что Московская область - в числе регионов, где выборы-2026 должны принести заметные политические перемены. Как в депутатском корпусе Госдумы, так и в муниципальной власти. Из федерального парламента ожидают ухода сразу нескольких медийных депутатов, еще ряд депутатов в возрасте - также в зоне риска. Их кресла в Думе должны занять ветераны СВО и несколько глав подмосковных городов. Интригой продолжает оставаться привлечение в кампанию Екатерины Мизулиной, о чем ранее сообщали региональные и федеральные источники.

Спецификой подмосковной кампании в Госдуму, как и ранее, остается приоритет интересов Кремля. Губернатор Андрей Воробьев останется главным ответственным за результат, но с высокой вероятностью не будет главным модератором кадровой политики накануне выборов.

Московская область — один из трёх субъектов, которые увеличат своё представительство в Госдуме (наряду с Москвой и Краснодарским краем). Новый 12-й округ появится из-за роста численности избирателей. Параллельно пройдут выборы в Мособлдуму. От сложной кампании эксперты ожидают множество заметных ротаций на всех уровнях.

В аналитике АПЭК подробно рассматриваются ожидаемые и (или) уже принятые решения по ротациям как в числе федеральных депутатов, так и глав территорий региона.
Подчеркивается, что новый федеральный депутатский корпус от Московской области будет сформирован, как и ранее, исходя из преимущественных интересов Кремля.
Отмечается, что значительная часть действующего депутатского корпуса — «звёздный набор», от которого Кремль, по оценкам источников и наблюдателей, готов отказаться.

