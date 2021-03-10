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Мнения     10.03.2021 19:33

Попова: отказываться от масочного режима пока нельзя

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Теги:  Анна Попова  коронавирус  COVID-19  масочный режим 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании думского комитета по охране здоровья заявила, что отказываться от масочного режима рано несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом снижается.

«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остаётся безусловно» - приводит слова Поповой РИА Новости.

При этом, глава Роспортебнадзора отметила, что масочный режим соблюдается в России дисциплинированно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий сохранятся в Москве летом.


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Теги: 
Анна Попова  коронавирус  COVID-19  масочный режим 

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