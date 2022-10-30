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Мнения     30.10.2022 21:36

Пригожин призвал не допустить продажи России за YouTube

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Теги:  Пригожин  YouTube  мнение  Генпрокуратура 

30 октября. Mossovetinfo.ru - Не допустить того, чтобы Россию продали за YouTube, как СССР продали из-за джинсов, жвачку, "Кока-Колы" и жевательной резинки, - призвал бизнесмен Евгений Пригожин чей комментарий распространила пресс-служба его компании.

«В Советском Союзе, величайшей и сильнейшей империи современности, которая по мощи своей превосходила США и почти все страны Западной Европы, не было аналогов джинсам и жевательной резинке, а напиток "Байкал" не дотягивал до "Кока-Колы". В обмен на это мы продали величайшую империю современности. Теперь Россия продается за YouTube. Не допустите того, чтобы Россию продали за YouTube», — заявил Пригожин, комментарий которого опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Также сегодня пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что Пригожин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности YouTube. В обращении в Генпрокуратуру Пригожин пишет, что "во время проведения СВО на платформе началась информационная война", "очернение образа России в глазах пользователей", "распространяются фейки, публикуется русофобский контент".

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Теги: 
Пригожин  YouTube  мнение  Генпрокуратура 

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