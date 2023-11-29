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14.12.2023, 20:09
Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира
14 декабря — Mossovetinfo.ru — Москва является, стала одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он рассказал в ходе пр...
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Мнения
02.12.2023, 21:38
Зеленский виноват в скатывании Украины в авторитаризм - мэр Киева Кличко
2 декабря — Mossovetinfo.ru — В результате политики президента Украины Владимира Зеленского страна скатывается в а...
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29.11.2023, 14:21
Песков назвал обеспеченной макростабильность России, несмотря на санкции
29 ноября — Mossovetinfo.ru — Несмотря на беспрецедентные санкции, рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию рост...