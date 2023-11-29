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Мнения     14.12.2023 20:09

Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира

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Теги:  Путин Владимир Владимирович  Россия  Москва  мегаполис  прямая линия и большая пресс-конференция Путина 

14 декабря — Mossovetinfo.ru — Москва является, стала одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, подводя итоги года и отвечая на вопросы журналистов и жителей страны.

«Москва – один из лучших мегаполисов мира, это безусловно. Сегодня стала таким», – сказал Владимир Путин.

В четверг, 14 декабря, в Москве в Гостином дворе в прямом эфире прошли в новом, объединенном формате итоговая пресс-конференция и 19-я по счету прямая линия президента России Владимира Путина.

Напомним, что 7 февраля 2023 года Путин, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину в ходе их рабочей встречи в Кремле сказал: "при Вашей поддержке Москва за последние годы реализовала целый ряд масштабных проектов и по праву стала одним из лидеров мировых мегаполисов".

Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций и также седьмая среди 156 мегаполисов в категории "Культурная жизнь" рейтинга Global Cities Index 2023, сообщил 16 ноября 2023 года мэр столицы Сергей Собянин.

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Теги: 
Путин Владимир Владимирович  Россия  Москва  мегаполис  прямая линия и большая пресс-конференция Путина 

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