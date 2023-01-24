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Мнения     24.01.2023 12:53

Путин: у ЕАЭС есть все возможности стать одним из мощных полюсов многополярного мира

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Теги:  Путин  ЕАЭС  Обращение 

24 января, Mossovetinfo.ru - Путин заявил о наличии у Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть все возможности, чтобы стать одним из самодостаточных полюсов нового многополярного мира. Об этом говорится в Обращении Президента Российской Федерации В.В.Путина к главам государств ‒ членов Евразийского экономического союза, опубликованном на сайте Президента России.

"Наша тесная интеграция стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них – продовольствие, воду, энергоносители. Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с Евразэс независимых государств.
Конечно, будем делать всё возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. В этой связи полагаем целесообразным вместе оценить ход реализации действующих «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» и уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов" - говорится в обращении В.В.Путина.

"Более тысячелетия наши народы живут вместе и совместно осваивают своё географическое пространство. Единое понимание исторической судьбы, осознание многовековой хозяйственной связанности, сохранение и укрепление культурной и социальной общности народов стран Союза является залогом успеха всей нашей деятельности.
Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств – членов Евразэс в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьёмся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов", - отмечается в завершении обращения.

С 1 января 2023 года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, сообщает сайт Президента РФ.

9 декабря 2022 года Президент России Путин в Бишкеке принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

3 апреля 2021 года ИА "Моссовет" сообщало, что в Москве открылись ярмарки выходного дня, - свежие овощи и фрукты, рыбную, мясную и молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалею, мёд, соленья и полуфабрикаты на ярмарки поступят из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.

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Теги: 
Путин  ЕАЭС  Обращение 

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