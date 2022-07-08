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Мнения     08.07.2022 07:50

Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

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Теги:  Путин  Украина  спецоперация  трагедия  Запад  мнение  Госдума 

8 июля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин сказал, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа, но, вероятно, что это неизбежно, - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», — сказал Путин. Стенограмма встречи опубликована пресс-службой Президента России.

Также накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин, реагируя в своем аккаунте на уход в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, написал, что Джонсон — это идеолог «войны до последнего украинца». «Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца. Лидерам европейских государств стоит задуматься, к чему приводит такая политика», — написал Володин.

Фото: сайт Президента России


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Теги: 
Путин  Украина  спецоперация  трагедия  Запад  мнение  Госдума 

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