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Мнения     26.02.2024 11:20

Ректор РАНХиГС Комиссаров выступил за внедрение в России меритократии

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Теги:  меритократии  бюрократия  демократия  мнение  Лидеры России  Комиссаров 

26 февраля — Mossovetinfo.ru — Меритократия (власть достойных) должна и далее внедряться в России, в том числе с помощью кадровых проектов, подобных «Лидерам России», считает ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Через этот и другие кадровые проекты он с коллегами пытается внедрить в России меритократию, которая, по его мнению, имеет ряд преимуществ перед демократией, хотя в целом ей и не противоречит.

«Это принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям талантов, компетенций, знаний, а не, например, по рождению или каким-то другим показателям. Мне кажется, это очень важный принцип»,— сказал Комиссаров на суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России».

Комиссаров признал, что «у демократии тоже есть свои плюсы и ограничения», это видно «по некоторым западным странам, когда к власти приходят популисты и не самые достойные люди».

«Главный принцип, который должен существовать, — это открытость и приверженность демократическим процедурам, но при этом оценка и возможность продвижения по профессиональным качествам», — цитирует ректора «Коммерсантъ» в материале о завершившемся в Москве в воскресенье суперфинала пятого сезона конкурса «Лидеры России», призванного выявлять лучших управленцев страны.

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Теги: 
меритократии  бюрократия  демократия  мнение  Лидеры России  Комиссаров 

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