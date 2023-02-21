Сегодняшнее послание Путина будут внимательно изучать во всем мире - Песков

21 февраля, Mossovetinfo.ru - Сегодняшнее послание Путина будут внимательно изучать во всем мире, уверен Песков. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире Первого канала.



"Сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире", - сказал Песков.



Церемония оглашения послания главы российского государства Федеральному собранию начнется в полдень по московскому времени во вторник в Гостином дворе в центре Москвы.