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Мнения     21.02.2023 11:55

Сегодняшнее послание Путина будут внимательно изучать во всем мире - Песков

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Теги:  Путин  послание Федеральному собранию 

21 февраля, Mossovetinfo.ru - Сегодняшнее послание Путина будут внимательно изучать во всем мире, уверен Песков. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире Первого канала.

"Сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире", - сказал Песков.

Церемония оглашения послания главы российского государства Федеральному собранию начнется в полдень по московскому времени во вторник в Гостином дворе в центре Москвы.

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Теги: 
Путин  послание Федеральному собранию 

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