 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Мнения     29.12.2021 12:44

Сергей Миронов: ликвидировав "Мемориал"(*) "государство провалило экзамен по собственной истории"

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Миронов  Мемориал (*)  партия  фракция  Справедливая Россия  мнение  иноагент 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Закрытие "Мемориала"(* -признан иноагентом на территории России) создает угрозу повторения в России "большого террора", государство берет на себя большую ответственность перед народом за данное решение, считает руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Об этом Миронов заявил Радио Sputnik, комментируя решение Верховного суд РФ от 28 декабря о ликвидации международное общество "Мемориал"(*) .

Также С.Миронов в своем аккаунте mironovonline в Telegramm написал, что считает решение Верховного суда фатальной ошибкой, государство провалило экзамен по собственной истории.

"«Мемориал»(*) долгие годы собирал документальные свидетельства, данные о репрессированных. Организация была хранителем памяти о трагических страницах истории нашей страны. И мы не должны об этом забывать! Да, был террор, были депортации, были перегибы, а не только Победа и космос. Считаю решение Верховного суда фатальной ошибкой, государство провалило экзамен по собственной истории, - написал Миронов.

"Глубоко разочарован и опечален этим решением. Могу сказать, что это плевок в лицо всем жертвам массовых репрессий – и лично мне и моим родным. В 1937 году моего дедушку, простого русского крестьянина Емельяна Еремеевича Миронова расстреляли на опушке Семичёвского бора на Смоленщине. За что? Да ни за что!!! Просто выполняли план по «врагам народа». Нашли «врага народа»… Палачи проклятые", - написал лидер парламентской фракции и партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Также 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), удовлетворив иск столичной прокуратуры.

* Признан иноагентом на территории России.


x

Карта места

Array

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Миронов  Мемориал (*)  партия  фракция  Справедливая Россия  мнение  иноагент 

Возврат к списку

Лента новостей

12:44 Мнения Сергей Миронов: ликвидировав "Мемориал"(*) "государство провалило экзамен по собственной истории"

11:35 Город (Москва и область) Пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве продолжат работать в праздники

09:37 Власть 92 млрд рублей на ремонт и оснащение школ направит регионам Правительство РФ

16:50 В России ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

10:43 В России Электронные паспорта планируется начать выдавать в России с января 2023 года

Актуальные материалы

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

19:28 Город (Москва и область) Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

19:21 Город (Москва и область) Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится с 2 января

14:38 Город (Москва и область) Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru