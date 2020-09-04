4 сентября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться, об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем персональном блоге.



Собянин отметил, что несмотря на то, что количество выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями, ежденвно все равно около 600 человек заражаются коронавирусом. Каждый десятый из тех, кто лежит в больнице с коронавирусом, переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме.



Начался новый учебный год, студенты и школьники вернулись к очной форме обучения, люди возвращаются с дач – все это создает предпосылки для увеличения количества заболевших. По словам мэра, возможны вспышки коронавирусной инфекции на отдельных предприятиях, в отдельных классах, или в офисах. В таких ситуациях их придется закрывать или переводить на удаленную работу и обучение.



Вместе с тем, мэр отметил, что Москва прошла тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мегаполисы. Собянин подчеркнул, что «Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней».



По словам мэра, в этом сыграли свою роль различные факторы: быстрая реакция на сообщение из Китая, введение карантина для приезжих, готовность обновленной системы здравоохранения, которую оснастили современным оборудованием, модернизация транспорта, строительство новых станций метро, позволившее избежать скученности людей, возрождение промышленности, позволившее наладить выпуск необходимых медикаментов и оборудования, и даже программа благоустройства, так как широкие тротуары позволили гражданам на улицах соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, Собянин отметил доверие и сотрудничество со стороны москвичей и назвал «атмосферу сотрудничества и взаимной поддержки» одним из главных приобретений года.