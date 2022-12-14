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Мнения     14.12.2022 07:00

Слова Меркель о Минских соглашениях уничтожают доверие к политикам Европы - экс вице-канцлер Австрии

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Теги:  Меркель  Путин  Украина  Минские соглашения 

14 декабря, Mossovetinfo.ru - Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают и подрывают веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на круглом столе в Вене, посвященном конфликту на Украине.

"Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, <...> что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине, <...> чтобы подготовиться к возможному военному развитию", напомнил бывший вице-канцлер Австрии недавние слова Меркель. "Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. <...> Таким образом мы уничтожаем любое основание для доверия", — сказал австрийский политик. Хайнц-Кристиан Штрахе на круглом столе в Вене (цитаты по «РИА Новости»).

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление, время, чтобы время, чтобы "стать сильнее". Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.

Президент РФ Владимир Путин ранее, комментируя заявление Ангелы Меркель, заявил, что считает это заявление доказательством того, что другие участники Минских соглашений обманывали Россию и "смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям".

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Теги: 
Меркель  Путин  Украина  Минские соглашения 

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