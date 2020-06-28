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Мнения     28.06.2020 09:54

Собянин: миновала опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия всех ограничений

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Теги:  Собянин  коронавирус  мнение  опасность 

28 июня. Mossovetinfo.ru - Пик заболеваемости коронавирусом в Москве пройден и миновала опасность новой вспышки коронавируса в столице после снятия всех ограничений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что опять взлетит наверх», — сказал Собянин.

По словам мэра, за последнюю неделю число госпитализированных и тяжело больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, уменьшилось.

Москва с 23 июня перешла к новому этапу снятия ограничений. Возобновили работу рестораны, фитнес-центры и детские сады.

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Теги: 
Собянин  коронавирус  мнение  опасность 

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