10:10 Город (Москва и область) В московском регионе с 29 июня температура воздуха понизится сразу на 10 градусов
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18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
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18:28 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками
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