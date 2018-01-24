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Мнения     24.01.2018 20:09

Собянин: призывы бойкотировать выборы - это призывы бойкотировать свою судьбу

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Теги:  Сергей Собянин  выборы-2018  выборы президента России 

24 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что люди, которые призывают к бойкоту выборов президента России, призывают людей бойкотировать собственную судьбу.

«Призывы бойкотировать выборы - это призывы бойкотировать свою собственную судьбу. Чем выше будет явка, тем будет лучше для страны и для каждого из нас», - сказал Собянин в эфире ТВЦ.

С призывом бойкотировать выборы президента России ранее заявил оппозиционер Алексей Навальный, которого до выборов президента не допустил суд.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Теги: 
Сергей Собянин  выборы-2018  выборы президента России 

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