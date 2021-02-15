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Мнения     15.02.2021 20:42

Собянин задумался о возобновлении массовых мероприятий в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  массовые мероприятия  ограничения  снятие ограничений 

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Массовые мероприятия в Москве возобновятся, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии награждения премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма.

Мэр Москвы выразил надежду, что ситуация позволит проводить массовые мероприятия, возобновить проведение городских фестивалей, проводить театральные мероприятия на улицах города.

Собянин также отметил, что как только появляется возможность снять те или иные введенные из-за коронавируса ограничения, городские власти сразу это делают.

С 27 января мэр Москвы своим указом отменил запрет на работу ресторанов и кафе в ночное время, а также перевел требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу в разряд рекомендаций. Ранее, 22 января в Москве был снят еще ряд коронавирусных ограничений.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  массовые мероприятия  ограничения  снятие ограничений 

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