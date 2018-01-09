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Мнения     09.01.2018 15:55

Составлен ТОП-10 самых НЕпопулярных в России автомобилей

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Теги:  автомобили  популярность  антирейтинг  мнения 

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ Эксперты автомобильного рынка составили ТОП-10 самых непопулярных автомобилей, которые в 2017 году появились на российском авторынкке. Возглавили антирейтинг автомобили китайского и американского производства.

Самой непопулярной машиной минувшего года в России эксперты назвали минивэн Chrysler Pacifica, которая появилась на авторынке в России в октябре 2017 года. Удалось продать до конца года лишь два минивэна.

Второе место - китайский Geely Emgrand GT. С апреля реализовано 34 автомобиля.
На третьем месте - SsangYong Tivoli , удалось продать 43 машины.

Девятое место занял другой представитель китайского автопрома — Foton Savana. Несмотря на свои характеристики, модель не сумела завоевать популярность российских автолюбителей, она разошлась в количестве 267 ед.

Также в ТОП-10 вошли: Peugeot 2008, Infiniti Q60, кроссовер Haval H6 Coupe, Lifan Murman, Toyota Prius, FAW Besturn X80.

Рейтинг составляли эксперты и журналисты российских изданий.

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Карта места

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Теги: 
автомобили  популярность  антирейтинг  мнения 

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