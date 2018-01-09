Составлен ТОП-10 самых НЕпопулярных в России автомобилей

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ Эксперты автомобильного рынка составили ТОП-10 самых непопулярных автомобилей, которые в 2017 году появились на российском авторынкке. Возглавили антирейтинг автомобили китайского и американского производства.



Самой непопулярной машиной минувшего года в России эксперты назвали минивэн Chrysler Pacifica, которая появилась на авторынке в России в октябре 2017 года. Удалось продать до конца года лишь два минивэна.



Второе место - китайский Geely Emgrand GT. С апреля реализовано 34 автомобиля.

На третьем месте - SsangYong Tivoli , удалось продать 43 машины.



Девятое место занял другой представитель китайского автопрома — Foton Savana. Несмотря на свои характеристики, модель не сумела завоевать популярность российских автолюбителей, она разошлась в количестве 267 ед.



Также в ТОП-10 вошли: Peugeot 2008, Infiniti Q60, кроссовер Haval H6 Coupe, Lifan Murman, Toyota Prius, FAW Besturn X80.



Рейтинг составляли эксперты и журналисты российских изданий.