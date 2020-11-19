19 ноября. Mossovetinfo.ru – Спад заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется на конец ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.



Прогноз составлен на основании статистических данных по коронавирусу из всех российских регионов. Все регионы были разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения заболевания.



По словам Тавадяна, в большинстве регионов в конце ноября уже будет виден спад заболеваемости. Однако ряд регионов, где ситуация наиболее тяжелая, пройдут плато позже других. Речь идет о Санкт-Петербурге, Московской области, Крыме, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Республике Коми, Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области и Чеченской Республике.



Эксперт отметил, что несмотря на то, что ожидается спад заболеваемости, расслабляться не стоит, так как одним из основных факторов, влияющих на распространение заболевания, является поведение людей, соблюдение ими мер безопасности.