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21.04.2024, 09:48
США предупредит Китай о санкциях за поддержку России - Financial Times
21 апреля — Mossovetinfo.ru — Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай, вероятно, намерен пригрозить с...
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Мнения
18.04.2024, 09:40
Украина сможет привлечь ЧВК из США и Канады к пилотированию F-16
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Украина может нанять иностранных пилотов из частных военных компаний США и Канады для ...
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Мнения
17.04.2024, 09:07
Лидеры Китая и Германии провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису - СИНЬХУА
17 апреля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник встретился с канцлером Германии Олафом Шольце...