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Мнения     21.04.2024 09:48

США предупредит Китай о санкциях за поддержку России - Financial Times

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Теги:  США  Китай  Россия  Тайвань  политика  санкции  помощь  СВО 

21 апреля — Mossovetinfo.ru — Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай, вероятно, намерен пригрозить стране санкциями за то, что она якобы поддерживает оборонно-промышленный комплекс России. Об этом написала газета Financial Times, сославшись на собственные источники.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что Соединенные Штаты предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием», — отмечается в публикации.

Накануне палата Представителей США выделила 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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Теги: 
США  Китай  Россия  Тайвань  политика  санкции  помощь  СВО 

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