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Мнения     08.11.2021 13:53

Субсидирование ипотечных ставок снизило доступность жилья - IRN

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Теги:  Москва  жилье  доступность  рынок  ипотека  цены  мнение  аналитика 

Mossovetinfo.ru - "В Москве резкий рост цен на фоне льготной ипотеки с лимитом в 12 млн рублей очень быстро съел всю выгоду от низких ставок для покупателей. При этом субсидирование ипотечных ставок только снизило доступность жилья", - считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

«Любая искусственная стимуляция спроса, не сопровождающаяся пропорциональным увеличением объема предложения, чревата разгоном цен», — отметил Репченко.

Ситуацию можно исправить при помощи структурных реформ, направленных на увеличение предложения жилья и роста экономики в целом, отмечают в аналитическом центре.

В то же время отмечается, что покупатели — инвесторы в новостройках жилья, обеспечившие в 2020 году до 50% сделок в Москве, уходят с рынка жилья.

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Теги: 
Москва  жилье  доступность  рынок  ипотека  цены  мнение  аналитика 

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