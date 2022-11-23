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Мнения     23.11.2022 20:59

Токаев: Нельзя, чтобы братские русский и украинский народы разошлись на десятки-сотни лет

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Теги:  Токаев  Казахстан  Россия  Украина  народ  единство 

23 ноября, Mossovetinfo.ru - Нельзя, чтобы братские русский и украинский народы разошлись на десятки-сотни лет, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Казахское телеграфное агентство.

«Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами», - сказал Токаев в среду на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его мнению, наступило время совместного коллективного поиска формулы мира.

«Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было «подорвано», - отметил Токаев.

Накануне, 22 ноября, Центральная Избирательная Комиссия Казахстана подвела окончательные итоги выборов и постановила считать Касым-Жомарта Токаева избранным президентом. Председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров сообщил, что после окончательного подсчета голосов убедительную победу на внеочередных президентских выборах в Казахстане одержал действующий глава государства.

Окончательные итоги выборов: Токаев победил с 81,31% голосов избирателей.

Токаев назвал прошедшие выборы историческими и призвал казахстанцев к единству

Источник фото: Пресс-служба президента РК.


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Теги: 
Токаев  Казахстан  Россия  Украина  народ  единство 

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