Трамп считает Зеленского виновным в российско-украинской войне, сообщает Politico

19 октября — Mossovetinfo.ru — Экс-президент США и кандидат в президенты на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского главным виновником конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico в подкасте с консервативным комментатором Патриком Бет-Дэвидом.



.«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — заявил Трамп говоря о Зеленском.



Также бывший глава Белого дома также считает, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден «спровоцировал эту войну».