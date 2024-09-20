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Мнения     19.10.2024 11:07

Трамп считает Зеленского виновным в российско-украинской войне, сообщает Politico

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Теги:  Трамп  Зеленский  Украина  СВО 

19 октября — Mossovetinfo.ru — Экс-президент США и кандидат в президенты на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского главным виновником конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico в подкасте с консервативным комментатором Патриком Бет-Дэвидом.

.«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — заявил Трамп говоря о Зеленском.

Также бывший глава Белого дома также считает, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден «спровоцировал эту войну».

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Теги: 
Трамп  Зеленский  Украина  СВО 

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