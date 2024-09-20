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19.10.2024, 11:07
Трамп считает Зеленского виновным в российско-украинской войне, сообщает Politico
19 октября — Mossovetinfo.ru — Экс-президент США и кандидат в президенты на пост президента США от Республиканской п...
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14.10.2024, 11:20
Россияне сочли чрезмерным число мигрантов в стране
14 октября — Mossovetinfo.ru — Большинство граждан России высказали мнение, что в регионах проживает слишком много м...
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20.09.2024, 15:45
Песков: у Кремля нет определенной позиции по запрету идеологии чайлдфри
20 сентября — Mossovetinfo.ru — У Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри* в России, но все, что...