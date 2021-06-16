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Мнения     16.06.2021 09:16

Ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России летом 2021 года

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заблеваемость  прогнозы 

15 июня. Mossovetinfo.ru — Пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце июня, сообщают «Известия» со ссылкой на математический прогноз группы ученых Санкт-Петербургского государственного университета.

Число заражений коронавирусом в России начало резко расти в начале июня. Если до этого суточный прирост случаев заражения составлял 7-8 тысяч в сутки, то сейчас ежедневно фиксируется уже более 12-14 тысяч случаев.

По мнению математиков, к концу июня может быть зафиксировано и более 25 тысяч случаев заражения за сутки, а количество активных больных может достигнуть 580 тысяч человек, что даже выше январского пика.

В январе в один момент коронавирусом в стране болели 560 тысяч человек, хотя суточный прирост заболеваемости тогда составил на пике около 29 тысяч случаев заражения за сутки.

По прогнозу, после пика заболеваемость пойдет на спад. К середине июля суточный прирост заболевших может опуститься до 20 тысяч новых случаев в сутки, а к августу - до половины от пиковых значений.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заблеваемость  прогнозы 

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