 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Мнения     18.04.2024 09:40

Украина сможет привлечь ЧВК из США и Канады к пилотированию F-16

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  F-16  Украина  СВО  НАТО  летчики  ЧВК  США  Канада 

18 апреля — Mossovetinfo.ru — Украина может нанять иностранных пилотов из частных военных компаний США и Канады для управления истребителями F-16. Об этом РИА «Новости» рассказал французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.

«В мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16», — сообщил эксперт.

По мнению Сириль де Латтра, они могут заключить контракт с Украиной, поскольку пока с подготовкой украинских летчиков возникает много проблем, в том числе из-за незнания иностранных языков.

Обучение наземных служб аэродромного обслуживания и украинских летчиков ведется с марта 2023 года.

Накануне агентство Agerpres сообщило, что три самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Нидерландов приземлились на румынской 86-й авиабазе и они будут использоваться для обучения пилотов F-16, в том числе украинских.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
F-16  Украина  СВО  НАТО  летчики  ЧВК  США  Канада 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:40 Мнения Украина сможет привлечь ЧВК из США и Канады к пилотированию F-16

07:45 В мире Иран подтвердил приверженность сотрудничеству с МАГАТЭ

07:33 Другое Китай стимулирует быстрое развитие коммерческой космонавтики

07:10 Город (Москва и область) Собянин рассказал о Стратегии развития здравоохранения до 2030 года

18:05 Город (Москва и область) Назначен новый руководитель Стройкомплекса Москвы

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru