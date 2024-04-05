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18.04.2024, 09:40
Украина сможет привлечь ЧВК из США и Канады к пилотированию F-16
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Украина может нанять иностранных пилотов из частных военных компаний США и Канады для ...
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17.04.2024, 09:07
Лидеры Китая и Германии провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису - СИНЬХУА
17 апреля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник встретился с канцлером Германии Олафом Шольце...
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05.04.2024, 09:58
Идея вступления Украины в НАТО напомнила Маску начало фильма о ядерном апокалипсисе
5 апреля — Mossovetinfo.ru —— Идея и действия по вступлению Украины в НАТО напомнили Маску начало фильма о ядерном а...