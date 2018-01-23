23 января. Mossovetinfo.ru – В Кремле глубоко сожалеют об отсутствии биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана или лыжника Сергея Устюгова в списке участников зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», - сказал Песков, чьи слова приводит РИА Новости.



Он выразил надежду, что ситуация прояснится в ходе контактов с Международным олимпийским комитетом.



Ранее во вторник вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) сообщил, что Шипулин, Ан и Устюгов не вошли в список приглашенных российских спортсменов на ОИ-2018, хотя не были фигурантами допингового скандала.