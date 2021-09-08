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Мнения     08.09.2021 11:35

В Роспотребнадзоре назвали самый грозный признак COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор  симптомы 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Одышка на фоне других респираторных проявления является самым опасным симптомом заболевания коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Пшеничная отметила, что в случае появления подобного симптома, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. При этом, по словам эпидемиолога, никаких новых симптомов коронавируса в последнее время не появлялось, все существующие симптомы заболевания были описаны еще в прошлом году.

Ранее ученые рассказали, как отличить симптомы заболевания коронавирусом от побочных эффектов вакцинации от COVID-19.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор  симптомы 

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