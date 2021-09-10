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Мнения     10.09.2021 08:27

В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию с ценами на жилье

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Теги:  жилье  цены  риелторы 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Вице-президент Российской гильдии риелторов, председатель правления управляющей компании «Бест-недвижимость» Григорий Полторак в интервью Life.ru прокомментировал ситуацию с ценами на рынке жилья.

По его словам, себестоимость строительства жилья определяет только нижнюю планку его стоимости. Верхняя планка определяется спросом, так как застройщики не ограничены в том, за сколько продавать построенное жилье.

Чем больше на рынке денег, тем больше желания их потратить, что приводит к росту спроса. Это, в свою очередь, приводит к тому, что застройщики повышают цену, а вслед за первичным рынком, растут цены и на вторичном рынке жилья.

Полторак отметил, что с одной стороны цены на жилье в России «безобразно высокие», а население стало беднее. Однако, с другой стороны, людям стали доступнее «длинные» деньги в виде кредитов, льгот и субсидий, за счет чего вырос спрос на жилье, и стоимость жилья.

Ранее участники рынка отметили, что в России впервые за год цены на жилье начали снижаться.

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Теги: 
жилье  цены  риелторы 

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