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Мнения     12.04.2021 13:18

В ВШЭ назвали условие снижения пенсионного возраста

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Теги:  ВШЭ  пенсионный возраст 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Устойчивый долгосрочный рост доходов бюджета за счет высоких цен на нефть может позволить правительству снизить пенсионный возраст, сообщает портал News.ru со ссылкой на замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерия Миронова.

«Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее 100 долларов за баррель — это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию» - заявил Миронов.

По мнению Миронова, никаких других вариантов для снижения пенсионного возраста нет, так как просто отменить повышение пенсионного возраста будет для властей «потерей лица».

При этом, Миронов рассказал, что крупнейшие инвестиционные банки прогнозируют рост цен на нефть и газ в связи с началом нового сырьевого суперцикла и ростом спроса на энергоресурсы.

Закон о повышении пенсионного возраста до 65 лет - для мужчин, и до 60 лет - для женщин был принят в 2018 году. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году и должно продлиться до 2028 года. 

7 марта депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста: для женщин в 55 лет, для мужчин – в 60 лет.

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Теги: 
ВШЭ  пенсионный возраст 

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