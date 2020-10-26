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Мнения     26.10.2020 11:46

Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19 в России

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Теги:  коронавирус  вирусолог  заболеваемость 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», - заявил Альтштейн в интервью изданию.

Вирусолог заявил, что рост заболеваемости притормозился, так как начали действовать ранее принятые меры. Однако, в тоже время, Альтштейн выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать заметного сокращения ежесуточного прироста новых заболевших, до нового года уровень заболеваемости коронавирусом не снизится.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России выявлено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  вирусолог  заболеваемость 

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