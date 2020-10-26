26 октября. Mossovetinfo.ru – Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.



«Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», - заявил Альтштейн в интервью изданию.



Вирусолог заявил, что рост заболеваемости притормозился, так как начали действовать ранее принятые меры. Однако, в тоже время, Альтштейн выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать заметного сокращения ежесуточного прироста новых заболевших, до нового года уровень заболеваемости коронавирусом не снизится.



Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России выявлено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом.