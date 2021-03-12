 
Актуальные темы: коронавирус
Мнения     12.03.2021 10:44

Вирусолог: существующие вакцины работают против всех штаммов COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  вакцинация 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Существующие вакцины от коронавируса работают против всех известных штаммов COVID-19, заявил в интервью «Комсомольской правде» вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

При этом, Альтштейн отметил, что против недавно появившегося южноафриканского штамма вакцины действуют слабее. Возникающие антитела хуже нейтрализуют южноафриканский штамм COVID-19, так как в нем произошли изменения. В тоже время вирусолог отметил, что эти изменения не настолько значительны, чтобы говорить о появлении нового вируса.

Альтшейтн также рассказал, что иммунитет, который вырабатывается в результате заболевания может быть ниже того, который вырабатывается при вакцинации. Это происходит оттого, что болезнь может протекать в легкой форме, в таком случае вырабатывается небольшое количество антител, а при прививке дается определенная и выверенная вирусная нагрузка.

Поэтому тем, кто переболел коронавирусом с ярковыраженной симптоматикой, прививаться необязательно, если же болезнь протекала в легкой форме, лучше пройти вакцинацию.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  вакцинация 

Возврат к списку

Лента новостей

11:47 Происшествия ФСБ вскрыла 37 подпольных оружейных мастерских в 28 регионах

10:59 В России ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков

10:44 Мнения Вирусолог: существующие вакцины работают против всех штаммов COVID-19

10:01 В мире Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со "Спутником V"

09:41 Город (Москва и область) Москвич может лишиться квартиры из-за незаконной перепланировки

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru