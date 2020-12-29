29 декабря. Mossovetinfo.ru - Новые штаммы коронавируса возникнут в 2021 году и станут новым вызовом для всего мира, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус



Гебрейсус отметил, что страны, в которых будут выявлены новые штаммы коронавируса, должны «быстро делиться» новыми данными с ВОЗ и другими странами, для совместного изучения выявляемых штаммов.



Также глава ВОЗ отметил, что организация плотно сотрудничает с учеными по всему миру, чтобы понять, как мутации коронавируса влияют на его способность к распространению и на тяжесть заболевания.