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Мнения     09.02.2021 11:43

Врач дала советы метеозависимым перед снегопадами в Москве

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Теги:  снегопад  метеозависимость  здоровье  врач  советы 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Врач-терапевт Татьяна Чарушина в интервью «Московскому комсомольцу» дала рекомендации метеозависимым людям перед ожидающимися в Москве снегопадами.

Поскольку снегопад является следствием циклона, то есть изменения температуры и давления, организм следует заранее приучать к подобным перепадам. Для этого подходит контрастный душ, который является своеобразной гимнастикой для сосудов. Если же человек боится обливаться холодной водой, то можно сделать хотя бы контрастные ванночки для рук и стоп.

В случае возникновения головной боли, Чарушина рекомендует не пережидать ее, лежа в кровати, а пересилить себя и выйти на прогулку, хотя бы короткую. Гулять лучше в парке или на бульваре. 15-минутная прогулка насытит кровь кислородом, после чего головная боль должна отступить.

Ранее сообщалось, что в конце недели в Москву придут рекордные снегопады. В пятницу и субботу в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.


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Теги: 
снегопад  метеозависимость  здоровье  врач  советы 

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