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Мнения     04.02.2021 09:34

Врач назвал факторы, которые защищают от заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  COVID-19  иммунитет 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал о факторах, которые позволяют некоторым людям избежать заражения коронавируса.

При этом, Вознесенский подчеркнул, что пока вопрос невосприимчивости некоторых людей к COVID-19 до конца не изучен.

«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, - это еще на этапе научной дискуссии», - приводит слова доцента РИА Новости.

Одним из факторов невосприимчивости к COVID-19 является наличие иммунитета, возникшего в результате того, что человек переболел другой разновидностью коронавируса.

Согласно второй версии, человек может быть невосприимчив к заболеванию, если перенес другую вирусную инфекцию, что привело к резкому увеличению в крови интерферонов. Если их очень много, то человек становится невосприимчив к любым вирусным заболеваниям.

Кроме того, существует версия, согласно которой у некоторых людей изначально существуют иммунные комплексы, которые препятствуют проникновению коронавируса в организм на уровне слизистой оболочки дыхательных путей.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  иммунитет 

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