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08.06.2023, 13:20
Взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" усложняет продление зерновой сделки - Песков
7 июня — Mossovetinfo.ru — Взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" может негативно сказаться на дальнейшей судьбе зе...
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06.06.2023, 22:17
Белый дом пока не знает причин разрушения Каховской ГЭС
6 июня — Mossovetinfo.ru — США пока не знают, кто несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС и также власти СШ...
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31.05.2023, 10:30
Сербию могут втянуть в вооружённый конфликт и представить её "стороной-агрессором" — глава МО Вучевич
31 мая — Mossovetinfo.ru — Сербский министр обороны Милош Вучевич в эфире TV Prva предупредил о риске начала вооружённо...