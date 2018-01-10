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Мнения     10.01.2018 08:02

Явка на президентских выборах в Москве составит около 33% - прогноз

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Теги:  Президент  выборы  явка  прогноз  Петербургская политика 

10 января, Mossovetinfo.ru - Явка на президентских выборах в Москве составит около 33%, прогнозируется в  материале фонда «Петербургская политика», посвященном рейтингу социально-политической устойчивости в регионах России.

Москва замыкает рейтинг, эксперты фонда прогнозируют явку на уровне 33,15%. В Петербурге ожидается явка в 37%, в Астраханской области - 37,3%.

Согласно прогнозу фонда, в Тюменской области, Туве, Дагестане, Кемеровской области, Чечне, явка может составить 95,87% - 99,99%.

Для подсчета прогноза «естественного фона» явки использовались показатели явки на предыдущих выборах президента и на выборах в Госдуму.

Эксперты ИА «Моссовет» отмечают, что как минимум с 2013 года московские власти приоритетным вопросом при проведении выборов в регионе называют не искусственное наращивание явки, а отсутствие фальсификаций.


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Теги: 
Президент  выборы  явка  прогноз  Петербургская политика 

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