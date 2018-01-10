Явка на президентских выборах в Москве составит около 33% - прогноз

10 января, Mossovetinfo.ru - Явка на президентских выборах в Москве составит около 33%, прогнозируется в материале фонда «Петербургская политика», посвященном рейтингу социально-политической устойчивости в регионах России.



Москва замыкает рейтинг, эксперты фонда прогнозируют явку на уровне 33,15%. В Петербурге ожидается явка в 37%, в Астраханской области - 37,3%.



Согласно прогнозу фонда, в Тюменской области, Туве, Дагестане, Кемеровской области, Чечне, явка может составить 95,87% - 99,99%.



Для подсчета прогноза «естественного фона» явки использовались показатели явки на предыдущих выборах президента и на выборах в Госдуму.



Эксперты ИА «Моссовет» отмечают, что как минимум с 2013 года московские власти приоритетным вопросом при проведении выборов в регионе называют не искусственное наращивание явки, а отсутствие фальсификаций.



