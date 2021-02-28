Юлия Навальная не приняла извинения Артемия Лебедева

28 февраля. Mossovetinfo.ru – Юлия Навальная заявила, что не принимает извинения от Артемия Лебедева, который ранее сообщил о наличии у нее немецкого гражданства.



«Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести (это какой-то оксюморон, где честь, а где Артемий Лебедев), а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся. Не пропадать же добру», - написала Навальная на своей странице в Instagram.



«Вам очень хочется быть классным троллем, но на деле вы великовозрастный маменькин сынок, который считает, что все в восторге от его зелёных волос. Не все. Вы умудрились солгать даже в своём извинении, заявив, что опубликовали этот фейк потому, что я «выбрала путь публичности». Но на самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену. Не льстите себе, нет у вас чести и не было», - добавила она.



Ранее Артемий Лебедев опубликовал у себя в социальных сетях сообщение о том, что у Юлии Навальной есть немецкое гражданство и приложил фотографию якобы удостоверения личности. Позже Лебедев заявил, что это фейк, и извинился перед Навальной.