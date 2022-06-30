 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Мнения     30.06.2022 06:54

Заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории – замсекретаря Совбеза

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  активы  заморозка  мнение  кража  система 

30 июня. Mossovetinfo.ru – «Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

По его словам, все это ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  активы  заморозка  мнение  кража  система 

Возврат к списку

Лента новостей

06:54 Мнения Заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории – замсекретаря Совбеза

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

14:01 Другое Текст законопроекта об иностранных агентах, подготовленный к третьему чтению и принятый Госдумой 29 июня

13:51 Власть Как будет работать новый закон об иноагентах

09:47 Мнения CNN: советники Байдена в частном порядке сомневаются, что Украина может вернуть всю свою территорию

Актуальные материалы

13:51 Власть Как будет работать новый закон об иноагентах

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru