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Мнения     22.08.2022 08:56

Запах гари покинет Москву не раньше 25 августа - Росгидромет

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Теги:  Москва  природные пожары  гарь  Росгидромет 

22 августа, Mossovetinfo.ru - До четверга 25 августа в центральной части Росси будет развиваться ситуация, способствующая "повышению концентрации запаха гари в столице" и только после 25 августа, после того как подует ветер с юга". "Если пожаров в Тульской, Воронежской или Калужской областей не произойдет, значит, москвичи смогут, наконец, подышать пусть раскаленным, но чистым воздухом". Об этом в интервью Российской газете (РГ) рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Уже в понедельник в Рязанской и Нижегородской областях и в Марий Эл, на территориях, где зафиксированы лесные пожары, ожидаем повышение температуры до 30-33 градусов. При этом усилится и ветер до 17 м/с. Осадки не ждем", - отметил Варакин. "Эти факторы будут способствовать ухудшению пожароопасной ситуации, а также способствовать усилению переноса воздуха. И как следствие - повышение концентрации запаха гари в столице", - сообщил представитель Росгидромета.

Реальную смену погоды ждут только в сентябре, когда на смену антициклону начнет поступать прохлада с Атлантического циклона. Из-за усиления ветра только за сутки субботы площадь пожаров в той же Рязани увеличилась. А общая площадь лесных пожаров у территорий, расположенных восточнее Москвы, достигла протяженности в 3-4 тысячи га, сообщает РГ.

В то же время "Мосэкомониторинг" отмечает, что, несмотря на усиление запаха гари, концентрация взвешенных частиц и продуктов горения в столице фиксируется на низком уровне, не превышая предельно допустимых значений

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Теги: 
Москва  природные пожары  гарь  Росгидромет 

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