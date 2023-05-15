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18.05.2023, 08:43
Заявления американских политиков о Тайване обнажают их дурные намерения - Китай
18 мая - Mossovetinfo.ru - Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан на пресс-кон...
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Мнения
17.05.2023, 23:22
США и Китай являются главной угрозой миру - Киссинджер
17 мая - Mossovetinfo.ru - Судьба человечества зависит от того, смогут ли Америка и Китай поладить, обстоятельства дают...
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Мнения
15.05.2023, 08:07
Россия превращается в вассальное государство Китая - Макрон
15 мая - Mossovetinfo.ru - Россия "геополитически уже проиграла" * СВО против Украины и теперь превращается в вассально...