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Мнения     18.05.2023 08:43

Заявления американских политиков о Тайване обнажают их дурные намерения - Китай

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Теги:  Китай  Тайвань  США  намерения  мнения. политика  Киссинджер  Ма Сяогуан 

18 мая - Mossovetinfo.ru - Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан на пресс-конференции в среду осудил отдельные заявления, сделанные американскими политиками относительно Тайваня, и сказал, что данные высказывания в полной мере обнажают дурные намерения антикитайских сил в США. Об этом сообщает Синьхуа.

Эти заявления доказывают, что американские политики занимаются "уничтожением Тайваня" под предлогом "поддержки Тайваня", отметил Ма.

Ма Сяогуан процитировал тайваньских интернет-пользователей, которые заметили, что "больше всего уничтожения Тайваня желают именно Соединенные Штаты". "Как показывает практика, США, разыгрывая "тайваньскую карту" и обостряя напряженность в Тайваньском проливе, стремятся сдержать Китай", -- сказал официальный представитель.

Ма Сяогуан предупредил, что если пустить ситуацию на самотек, это приведет Тайвань к катастрофе.

Напомним что в то же время бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер сказал в интервью The Economist, что в результате гипотетического военного конфликта вокруг Тайваня будут уничтожен как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров. Киссинджер высказал мнение, что судьба человечества зависит от того, смогут ли Америка и Китай поладить, обстоятельства дают на это всего пять-десять лет, чтобы найти способ, чтобы избежать третьей мировой войны.

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Теги: 
Китай  Тайвань  США  намерения  мнения. политика  Киссинджер  Ма Сяогуан 

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