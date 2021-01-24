 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Общество     24.01.2021 13:17

1360 человек задержано в Москве на акции протеста 23 января

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  акция  23 января  задержания 

24 января. Mossovetinfo.ru - Число задержанных 23 января на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального увеличилось в Москве до до 1360 человек, а по России - до 3435 человек. Об этом передает «ОВД-Инфо».

 По данным на 1:45 24 января по московскому времени, была информация о задержании 3200 человек. Информация обновляется.

На акции в центре Москвы по разным источникам присутствовало от 4 до 40 тысяч человек.

По фактам противоправных действий во время несанкционированной акции 23 января в центре Москвы возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.

Штаб Навального в Петербурге заявил, что на акции в Петербурге задержали 650 человек.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  акция  23 января  задержания 

Возврат к списку

Лента новостей

13:17 Общество 1360 человек задержано в Москве на акции протеста 23 января

11:17 Происшествия По итогам несогласованной акции 23 января в Москве возбуждены уголовные дела - СК

19:07 Общество На несогласованную акцию в центре Москвы пришли 19 человек с COVID-19 - Депздрав

16:19 Другое В Калифорнии от коронавируса умер телеведущий Ларри Кинг

15:06 Общество МВД: в несогласованной акции на Пушкинской площади участвуют 4000 человек

Актуальные материалы

09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно

09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19

08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru