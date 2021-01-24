24 января. Mossovetinfo.ru - Число задержанных 23 января на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального увеличилось в Москве до до 1360 человек, а по России - до 3435 человек. Об этом передает «ОВД-Инфо».По данным на 1:45 24 января по московскому времени, была информация о задержании 3200 человек. Информация обновляется.На акции в центре Москвы по разным источникам присутствовало от 4 до 40 тысяч человек.По фактам противоправных действий во время несанкционированной акциивозбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.Штаб Навального в Петербурге заявил, что на акции в Петербурге задержали 650 человек.