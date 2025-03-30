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Общество     14.04.2025 09:24

19 апреля в столице состоится парад, приуроченный к 126-летию московского трамвая

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Теги:  Москва  парад трамваев  Шаболовка  Варшавское шоссе  ретровагоны  выставка  концерт 

14 апреля — Mossovetinfo.ru — 19 апреля в столице состоится парад, приуроченный к 126-летию московского трамвая. Он пройдет по новой трассе: от улицы Шаболовки до Даниловской мануфактуры на Варшавском шоссе и обратно. Праздничную программу продолжит масштабная выставка исторических вагонов. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Парад трамваев начнется в 11:30. Колонна исторических вагонов проедет по улицам Шаболовке, Серпуховский Вал и Холодильному переулку до разворотного кольца «Даниловская мануфактура» на пересечении Варшавского шоссе и Новоданиловского проезда. Затем колонна вернется обратно на Шаболовку.

Выставку ретровагонов можно будет посетить с 12:30 до 17:00 на территории трамвайного депо имени П.Л. Апакова по адресу: улица Шаболовка, дом 9.

На выставке ретровагонов будет представлена коллекция трамваев разных поколений — начиная от первых деревянных электрических моделей и заканчивая современными, которые только недавно ушли со столичных маршрутов.

Для посетителей выставки подготовили большую развлекательную программу с участием артистов проекта «Музыка в метро», академического хора Московского метрополитена и школы танцев Moscow Dancing Rebels, Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс».

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Карта места

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Теги: 
Москва  парад трамваев  Шаболовка  Варшавское шоссе  ретровагоны  выставка  концерт 

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