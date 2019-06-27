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Общество     27.06.2019 16:18

30 июня на Цветном бульваре пройдет Московский день подписи

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Теги:  Мосгордума  МГД  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  выборы в Мосгордуму  кандидаты 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Кандидат в Московскую городскую Думу Юлия Галямина сообщила на своей странице в Facebook, что 30 июня на Цветном бульваре пройдет Московский день подписи. Акция согласована московскими властями.

«Приходите в воскресенье 30 июня с 15:00 до 20:00 в любое время на Цветной бульвар. Будет много кандидатов в депутаты и их подписные листы!», - написала Галямина.

На Цветном бульваре 30 июня можно будет пообщаться с кандидатами в депутаты в Московскую городскую Думу и поставить за них подпись. Уже подтвердили свое участие следующие кандидаты: Юлия Галямина (9-й округ), Дмитрий Гудков (5-й округ), Илья Яшин (45-й округ) Константин Янкаускас (31-й округ), Владимир Милов (35-й округ), Кирилл Гончаров (32-й округ), Андрей Морев (44-й округ), Сергей Цукасов (14-й округ), Александр Соловьев (Alexander Solovyev) (3-й округ), Егор Жуков (4-й округ), Денис Шендерович (41-й округ), Дмитрий Клочков (14-й округ), Павел Ярилин (6-й округ).

Самовыдвиженцы и кандидаты от непарламентских партий должны собрать не менее 3% подписей от общего числа избирателей округа, в котором они выдвигаются. Кандидаты от парламентских партий собирать подписи не требуется.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершится 5 июля, подписи в Мосгоризбирколм можно сдать до. 18:00 6 июля.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.


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Карта места

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Теги: 
Мосгордума  МГД  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  выборы в Мосгордуму  кандидаты 

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