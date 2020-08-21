21 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозицинер Алексей Навальный останется в омской больнице до того, как его состояние стабилизируется, сообщил на брифинге главный врач больницы омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Александр Мураховский.
По словам Мураховского, решение о том, что Навальный останется в омской больнице было принято врачебным консилиумом, никто не возражал против этого решения, в том числе московские врачи, которых также привлекли к консилиуму.
В Омске находится специальный самолет, прилетевший из Германии, чтобы перевезти Навального в одну из немецких клиник.
Ранее супруга оппозиционера Юлия Навальная опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину, с требованием разрешить транспортировку ее мужа в Германию.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован.
17:46 Общество Алексей Навальный останется в больнице Омска до стабилизации состояния
16:35 Общество Ясная и теплая погода ожидается в Москве в выходные, 22 и 23 августа
16:12 В России Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить в сентябре 2020 года
14:43 Общество Юлия Навальная обратилась к Путину с требованием разрешить транспортировку ее мужа в Германию
13:50 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» с 22 августа закроют на год для замены эскалаторов
19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год
19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября
13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году