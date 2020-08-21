21 августа. Mossovetinfo.ru – Оппозицинер Алексей Навальный останется в омской больнице до того, как его состояние стабилизируется, сообщил на брифинге главный врач больницы омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Александр Мураховский.



По словам Мураховского, решение о том, что Навальный останется в омской больнице было принято врачебным консилиумом, никто не возражал против этого решения, в том числе московские врачи, которых также привлекли к консилиуму.



В Омске находится специальный самолет, прилетевший из Германии, чтобы перевезти Навального в одну из немецких клиник.



Ранее супруга оппозиционера Юлия Навальная опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину, с требованием разрешить транспортировку ее мужа в Германию.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован.

