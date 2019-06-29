29 июня. Mossovetinfo.ru – Аномально холодно для июля и дождливо будет в Москве в субботу, 29 июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в Москве составит +10…+12°, в Подмосковье +8…+13°. Атмосферное давление повысится до 740 миллиметров ртутного столба.