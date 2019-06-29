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Общество     29.06.2019 09:16

Аномально холодно будет в Москве 29 июня

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Теги:  погода  прогноз погоды 

29 июня. Mossovetinfo.ru – Аномально холодно для июля и дождливо будет в Москве в субботу, 29 июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха днем в Москве составит +10…+12°, в Подмосковье +8…+13°. Атмосферное давление повысится до 740 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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