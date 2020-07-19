19 июля, Mossovetinfo.ru – Собрание Армянской общественности России приняло резолюцию, в которой отмечается, что безответственные действия владельцев торговых площадок в Москве направлены против российских властей и многонационального российского сообщества, а не против армян. Об этом сообщает Sputnik.



Резолюция была принята в связи с ситуацией вокруг реализации армянской продукции в ТЦ «Фуд Сити». В резолюции действия властей Азербайджана расцениваются «как продолжение армяноненавистнической политики Баку, в последнее время транслируемой за пределы этой страны - на территорию России».



«Надеемся, что наша позиция, доведенная в виде писем до президента РФ, руководителей силовых ведомств и мэра города Москвы будет услышана и совместными усилиями подобные антиобщественные явления, угрожающие миру и согласию в российском обществе, будут пресечены», - также говорится в резолюции.



Ранее сообщалось, что в ТЦ «Фуд Сити» запретили продажу армянским абрикосов. В Министерстве экономики Армении сообщили, армянские фуры с абрикосами и черносливом не были приняты в оптовом торговом центре.



Глава дипмиссии Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил РИА Новости, охрана предприятия направила их на отдельную площадку и заблокировала там, водители не имели возможность выйти и тем более передать груз.



Позже глава департамента торговли и услуг российской Москвы Алексей Немерюк позже сообщил, что обсудим Тоганяном ситуацию: «Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали», - сообщил Немерюк.



Кроме того, часть закупленных армянской общиной абрикосов была роздана на благотворительных акциях. Как известно, в это воскресенье Армянская Апостольская церковь отмечает праздник Преображения Господня (Вардавар).