19 июля, Mossovetinfo.ru – Собрание Армянской общественности России приняло резолюцию, в которой отмечается, что безответственные действия владельцев торговых площадок в Москве направлены против российских властей и многонационального российского сообщества, а не против армян. Об этом сообщает Sputnik.
Резолюция была принята в связи с ситуацией вокруг реализации армянской продукции в ТЦ «Фуд Сити». В резолюции действия властей Азербайджана расцениваются «как продолжение армяноненавистнической политики Баку, в последнее время транслируемой за пределы этой страны - на территорию России».
«Надеемся, что наша позиция, доведенная в виде писем до президента РФ, руководителей силовых ведомств и мэра города Москвы будет услышана и совместными усилиями подобные антиобщественные явления, угрожающие миру и согласию в российском обществе, будут пресечены», - также говорится в резолюции.
Ранее сообщалось, что в ТЦ «Фуд Сити» запретили продажу армянским абрикосов. В Министерстве экономики Армении сообщили, армянские фуры с абрикосами и черносливом не были приняты в оптовом торговом центре.
Глава дипмиссии Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил РИА Новости, охрана предприятия направила их на отдельную площадку и заблокировала там, водители не имели возможность выйти и тем более передать груз.
Позже глава департамента торговли и услуг российской Москвы Алексей Немерюк позже сообщил, что обсудим Тоганяном ситуацию: «Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали», - сообщил Немерюк.
Кроме того, часть закупленных армянской общиной абрикосов была роздана на благотворительных акциях. Как известно, в это воскресенье Армянская Апостольская церковь отмечает праздник Преображения Господня (Вардавар).
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