10 апреля, Mossovetinfo.ru – Россияне заметно снизили количество личных контактов из-за пандемии коронавируса, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
84% россиян перестали встречаться с друзьями и знакомыми, при этом 69% прекратили встречи с пожилыми родственниками, 80% опрошенных прекратили гулять, 76% резко сократили выходы из дома в магазин или аптеку.
77% заявили, что избегают тактильных контактов, 69% перестали при встрече со знакомыми пожимать друг другу руки и обниматься.
При этом, в Москве цифры еще выше. Перестали встречаться с друзьями и знакомыми 90% москвичей, прекратили встречи с пожилыми родственниками 75% жителей Москвы, прекратили прогулки 88%, не выходят за покупками иди делают это крайне редко – 82%.
13:38 Город (Москва и область) Больницы Москвы и скорая помощь работают на пределе - Ракова
12:30 Общество Более 80% россиян ограничили личные встречи в период пандемии коронавируса - ВЦИОМ
12:11 Город (Москва и область) Первый водитель задержан в Москве за нарушение карантина
11:53 Город (Москва и область) Городской велопрокат начал работать в Москве в ограниченном режиме
11:01 Город (Москва и область) В Москве ежедневно делают около 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус - Собянин
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве