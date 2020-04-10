10 апреля, Mossovetinfo.ru – Россияне заметно снизили количество личных контактов из-за пандемии коронавируса, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



84% россиян перестали встречаться с друзьями и знакомыми, при этом 69% прекратили встречи с пожилыми родственниками, 80% опрошенных прекратили гулять, 76% резко сократили выходы из дома в магазин или аптеку.



77% заявили, что избегают тактильных контактов, 69% перестали при встрече со знакомыми пожимать друг другу руки и обниматься.



При этом, в Москве цифры еще выше. Перестали встречаться с друзьями и знакомыми 90% москвичей, прекратили встречи с пожилыми родственниками 75% жителей Москвы, прекратили прогулки 88%, не выходят за покупками иди делают это крайне редко – 82%.