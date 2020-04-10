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Общество     10.04.2020 12:30

Более 80% россиян ограничили личные встречи в период пандемии коронавируса - ВЦИОМ

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Теги:  опрос  ВЦИОМ  коронавирус  общение  контакты 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – Россияне заметно снизили количество личных контактов из-за пандемии коронавируса, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

84% россиян перестали встречаться с друзьями и знакомыми, при этом 69% прекратили встречи с пожилыми родственниками, 80% опрошенных прекратили гулять, 76% резко сократили выходы из дома в магазин или аптеку.

77% заявили, что избегают тактильных контактов, 69% перестали при встрече со знакомыми пожимать друг другу руки и обниматься.

При этом, в Москве цифры еще выше. Перестали встречаться с друзьями и знакомыми 90% москвичей, прекратили встречи с пожилыми родственниками 75% жителей Москвы, прекратили прогулки 88%, не выходят за покупками иди делают это крайне редко – 82%.


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Теги: 
опрос  ВЦИОМ  коронавирус  общение  контакты 

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