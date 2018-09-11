11 сентября. Mossovetinfo.ru – Диретор Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал оппозиционера на поединок и пообещал сделать из него «отбивную».



«Хочу сказать, что вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. <…> Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», - заявил Золотов.



Видеобращение опубликовано на официальном сайте Росгвардии и в официальных аккаунтах Росгвардии в соцсетях.

В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил руководство Росгвардии в закупке продуктов по завышенным ценам. В ответ руководство Росгвардии заявило, что закупки продуктов для Росгвардии производятся в соответствии с законом, а также о том, что в своем расследовании ФБК не учитывал ряд факторов, влияющих на цену товара.