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Общество     13.07.2020 09:45

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

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Теги:  Генпрокуратура  сестры Хачатурян  обвинение 

13 июля. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

Сестры обвиняются в убийстве своего отца по предварительному сговору. При этом, младшая из трех сестер признана невменяемой, ее дело будет рассмотрено отдельно.

По словам Паршина, теперь дело будет передано в суд. При этом, адвокаты двух старших сестер обратились с ходатайством о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Тело отца сестер Хачатурян было обнаружено в июле 2018 года в квартире на Алтуфьевском шоссе. На допросе сестры Хачатурян признались в совершении убийства и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий. Они были арестованы и помещены в СИЗО, однако позже меру пресечения им изменили на «запрет совершения определенных действий».

Расследование дела было завершено в декабре 2019 года. По версии следствия в июле 2018 года сестры Хачатурян по предварительному сговору убили своего отца, нанеся ему удары молотком и ножом в шею, голову и грудь. От полученных ранений мужчина скончался. Убийство было совершено на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что на протяжении длительного времени отец причинял своим дочерям физические и психические страдания. Данный факт рассматривается следствием как смягчающее обстоятельство.

Сестрам было предъявлено обвинение в «убийстве группой лиц по предварительному сговору». При этом было установлено, что сестры жили «в условиях многолетней психотравмирующей ситуации». Однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и обязала следствие переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону.


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Теги: 
Генпрокуратура  сестры Хачатурян  обвинение 

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