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Общество     17.03.2021 00:12

Из Госдумы отозван живодерский законопроект

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Теги:  Госдума  законопроект  живодеры  собаки  умерщвление 

17 марта. Mossovetinfo.ru -Депутаты-единороссы, внесшие накануне, в понедельник, "живодерский" законопроект, официально отозвали его во вторник. Об отзыве проекта сообщает база данных законотворчества Госдумы (см. прикрепленное фото).

За прошедшие сутки законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных вызвал шквал возмущения и недовольства в соцсетях и СМИ.

Отметим, что секретарь Генсовета "Единой России" "Андрей Турчак назвал инициативу группы депутатов (из "Единой России" - ред.) живодёрской и осудил подобные методы обращения с животными", - сообщает сайт единороссов.


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Теги: 
Госдума  законопроект  живодеры  собаки  умерщвление 

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