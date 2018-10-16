16 октября. Mossovetinfo.ru – Во вторник 16 октября в Москве сохранится аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня в столице ожидается преимущественно ясная погода без осадков, температура воздуха днем составит в Москве +16…+18°, по области +14…+19°. Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба.