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Общество     16.10.2018 08:11

Какая погода будет в Москве 16 октября

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Теги:  погода 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Во вторник 16 октября в Москве сохранится аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня в столице ожидается преимущественно ясная погода без осадков, температура воздуха днем составит в Москве +16…+18°, по области +14…+19°. Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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